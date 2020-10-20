YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ardahan
  4. Vali Hüseyin Öner, ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı

Vali Hüseyin Öner, ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla kafe, çay ocağı ve restoranlarda Koronavirüs denetimine katıldı

ARDAHAN HABERLERİ  | 20.10.2020 09:56 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İçişleri Bakanlığımızın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, çay ocağı ve restoran gibi yeme içme mekanlarında “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla denetim faaliyetinde bulundu.Beraberinde Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcıları Cem Gümrükçü, Mustafa Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, ilgili kurum yetkilileri, esnaf odası başkanları, muhtarlar ve ilgili görevlilerle birlikte denetim yapan Vali Öner, toplum sağlığı için herkesin maske, temizlik ve fiziki mesafe kurallarına uyması yönünde uyarılarda bulundu.Denetimlerde asla taviz verilmeyeceğini belirten Vali Öner, “Kurallara uyulması halinde hep birlikte Koronavirüsü daha hızlı yeneceğimize inanıyorum.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İçişleri Bakanlığımızın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, çay ocağı ve restoran gibi yeme içme mekanlarında “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla denetim faaliyetinde bulundu.
Beraberinde Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcıları Cem Gümrükçü, Mustafa Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, ilgili kurum yetkilileri, esnaf odası başkanları, muhtarlar ve ilgili görevlilerle birlikte denetim yapan Vali Öner, toplum sağlığı için herkesin maske, temizlik ve fiziki mesafe kurallarına uyması yönünde uyarılarda bulundu.
Denetimlerde asla taviz verilmeyeceğini belirten Vali Öner, “Kurallara uyulması halinde hep birlikte Koronavirüsü daha hızlı yeneceğimize inanıyorum. Esnafımız, vatandaşlarımız genel manada duyarlı ve kurallara uyuyor. Ancak bu tedbirleri asla elden bırakmamalıyız. Toplum sağlığı için her bireye görev düşmektedir. ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla bugünde esnafımızı ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve uyarmak için denetimler yapıyoruz. Denetimlerimiz bu hafta boyunca, Pazartesi günü, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları, 20 Ekim Salı günü, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler, 21 Ekim Çarşamba günü, organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri, 22 Ekim Perşembe günü, tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler, 23 Ekim Cuma günü, AVM’ler, Cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri, 24 Ekim Cumartesi günü, vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri.) 25 Ekim Pazar günü, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikah salonlarında denetimler yapacaklar” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşka geldiler!Aşka geldiler!
Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı? Canlı yayınında sinirler gerildi: Erdoğan faşistlik mi yapsaydı?
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Amedspor’da zonguldak alarmı
Amedspor’da zonguldak alarmı
Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
Payas’ta korona denetimi ve motosiklet uygulaması
Payas’ta korona denetimi ve motosiklet uygulaması
Üsküdar yeni bir ÜSMEK’e daha kavuştu
Üsküdar yeni bir ÜSMEK’e daha kavuştu
Arzu Erdem Erzurum esnafının sorunlarını dinledi
Arzu Erdem Erzurum esnafının sorunlarını dinledi
Başkan Çiğdem, muhtarlar ile buluştu
Başkan Çiğdem, muhtarlar ile buluştu

Ardahan Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:19
Öğle
11:59
İkindi
14:58
Akşam
17:29
Yatsı
18:48

Ardahan Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Bahadırbey Eczanesi
Merkez
Tanıs Eczanesi
Gole
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Göle’de korkunç cinayet
Göle’de korkunç cinayet
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.