Vali Hüseyin Öner, ziyaretlerini sürdürüyor

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ziraat Odası Başkanlığına ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına iade-i ziyarette bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural ve DSYB Başkanı Yunus Baydar ile bir süre görüşen Vali Öner, kayıtlı üyelerin durumu, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra çiftçilere ve üreticilere verilen desteklemeler, hibe programları ve diğer konular hakkında bilgi aldı.

Vali Hüseyin Öner, ziyaretleri kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Şoförler Odası ve Yeşilay Cemiyetini de ziyaret etti.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, Şoförler odası başkanı Asim Özer ve esnaf odası yöneticileri ile bir süre görüşen Vali Öner, odalara kayıtlı esnafların durumu, ekonomik faaliyetler ve diğer konular hakkında bilgi aldı.

Yeşilay cemiyetini de ziyaret eden Vali Öner, Başkan Özbay Baydar’dan kamu yararına çalışan Yeşilay faaliyetleri ve Ardahan’da sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi edindi.



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