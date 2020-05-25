YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Vali huzurevi sakinlerini unutmadı, korona nedeniyle dijital ortamda bayramlaştı

Vali huzurevi sakinlerini unutmadı, korona nedeniyle dijital ortamda bayramlaştı

EDİRNE HABERLERİ  | 25.05.2020 14:00 | Son Güncelleme

Edirne’de, korona virüs tedbirleri kapsamında huzur evlerinde karantina uygulamasından dolayı Vali Ekrem Canalp, yaşlıların bayramını dijital ortamda kutladı.Edirne Valisi Ekrem Canalp, huzurevindeki yaşlıların bayramını cep telefonuyla görüntülü arayarak kutladı.

Edirne’de, korona virüs tedbirleri kapsamında huzur evlerinde karantina uygulamasından dolayı Vali Ekrem Canalp, yaşlıların bayramını dijital ortamda kutladı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, huzurevindeki yaşlıların bayramını cep telefonuyla görüntülü arayarak kutladı. Huzurevi sakinlerinden 86 yaşındaki Semiha Topçu, Vali Canalp ve eşi ile konuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mutlu ettiniz oğlum bizi, Allah razı olsun. Allah hepinize ne muradınız varsa versin” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da sosyal mesafe kuralına uyarak, huzurevi sakinlerini ziyaret etti ve tek tek hepsi ile bayramlaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Edirne Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:39
Öğle
13:16
İkindi
17:15
Akşam
20:43
Yatsı
22:29

Edirne Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Sancaklı Eczanesi
Merkez
Selimiye Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Devranoğlu Eczanesi
Ipsala
Meriç Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kovid-19'a rağmen vakıf eserlerinin restorasyonu devam ediyor

Kovid-19'a rağmen vakıf eserlerinin restorasyonu devam ediyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Edirne'de 1 milyon 245 bin liralık kaçak elektronik eşya ve malzeme ele geçirildi

Edirne'de 1 milyon 245 bin liralık kaçak elektronik eşya ve malzeme ele geçirildi

Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti

Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.