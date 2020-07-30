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Vali İbrahim Akın, "Sağlığımız için rehavete kapılmamalıyız"

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 30.07.2020 13:55 | Son Güncelleme

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Sağlığımız için rehavete kapılmamalıyız" dedi.Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerin mezarları başında dua etti.

Vali İbrahim Akın, "Sağlığımız için rehavete kapılmamalıyız"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Sağlığımız için rehavete kapılmamalıyız" dedi.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerin mezarları başında dua etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Akın, korona virüs salgını karşısında mücadelenin bilinen en iyi yönteminin maske, mesafe ve temizliğe bayram süresince de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Devletin hastalığın yayılmaması noktasında kurallar aldığını belirten Vali Akın, "Denetimler sürekli devam ediyor. Hava sıcaklıklarının maske takma konusunda getirdiği zorluğun farkındayız. Vatandaşlarımız sağlıkları için tedbirlere karşı duyarlılık göstermeli" dedi.
Vali Akın, "Vatandaşın duyarlı olması bizler için de önemli, çoğunluk vatandaş kurallara ve uyarılara riayet ediyor. Cezadan korunmak için sağlığı korumak için kurallara uymalıyız. Dünyada da Türkiye’de ikinci dalga konuşuluyor. Asla rehavete kapılmadan hassasiyetimizi en üst düzeyde tutmalıyız. Toplu yapılan organizasyonlar sağlık durumumuz için çok önemli tedbirlerin tek amacı sağlığın korunması gayesidir. İnsanımızın sağlığını tehlikeye atmamaları noktasında her kuralın harfiyen yerine getirilmesi gerekir. Bayram ziyaretleri önemli olabilir. Ama ziyaret süreleri kısa tutulmalı, akrabalara yapılan tokalaşma ve sarılmamaya özen göstermeliyiz" diye konuştu.

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