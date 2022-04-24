YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Vali Kaldırım, Sakaryaspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi:

Vali Kaldırım, Sakaryaspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi:

24.04.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İnşallah bundan sonra hedef Süper Lig'e çıkmak"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor'un hedefinin artık Süper Lig olduğunu söyledi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, Sakaryaspor'un üst lige çıkmayı garantilemesiyle tüm şehri sevince boğduğunu ifade etti.

Takımı tebrik eden Vali Kaldırım, şöyle konuştu:

"11 yıldır bu başarı bekleniyordu. Son senelerde de zorlu bir süreç oldu, finallerde kaybedildi. Seyirci çok fedakarlık yaptı, takım fedakarlık yaptı. Son aşamaya kadar geliniyordu ama finallerde kaybedildi. Bu sefer puan farkıyla şampiyon olundu. Güzel bir sezon geçirdi takımımız ve 1. Lig'e çıkma başarısını gösterdi. Ben hepsini tebrik ediyorum."

Şampiyonlukta Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin büyük katkısı olduğunu kaydeden Kaldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Şehir iyi kenetlendi, iyi havaya girdi, iyi transferlerle iyi bir sezon geçirerek şampiyon oldu. İnşallah gelecek sezon 1. Lig'de başarılı olacaktır bu takım, başarıya açtı. İnşallah bundan sonra hedef Süper Lige çıkmak. Yavaş yavaş inşallah o hedefe de takımımız ulaşır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladıAnkara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor

Sakarya Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazar

İmsak
04:25
Sabah
06:00
Öğle
13:02
İkindi
16:49
Akşam
19:53
Yatsı
21:22
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutlayınca tepki çekti! "Biraz edep!"

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutlayınca tepki çekti! "Biraz edep!"

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Mucize olarak isimlendirildiler! “Sürekli sarılıyormuş gibi”

Mucize olarak isimlendirildiler! “Sürekli sarılıyormuş gibi”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.