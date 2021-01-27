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Vali Karadeniz, Turgutlu OSB toplantısına katıldı

27.01.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Turgutlu OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Turgutlu OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda OSB müteşebbis heyeti üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri belirlenerek görevlendirmeler gerçekleştirildi.
Vali Yaşar Karadeniz, Turgutlu OSB Toplantısı sonrası ilçede inşaat yapı ve malzemeleri üretimi gerçekleştiren bir firmayı da ziyaret etti. Firmada incelemelerde bulunan Vali Karadeniz, yetkililerinden bilgi aldı.
Turgutlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve encümen üyeleri katıldı.
OSB toplantısının ardından Vali Karadeniz, Turgutlu Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan proje ile Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği alınarak restore edilen Turgutlu Kent Müzesini ziyaret etti.
Turgutlu İlçesi Sevinç Meydanı’nda yer alan ve 1927-1928 yıllarında inşa edilen Üzümcü Konağı’nın Turgutlu Belediyesi tarafından kamulaştırılmasının ardından Turgutlu Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında hazırlanan proje ile Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği alınarak restore edilen Turgutlu Kent Müzesi’nde incelemelerde bulunan Vali Karadeniz, müze yetkililerinden bilgi aldı.
Ziyarette Vali Karadeniz’e Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın ve yetkililer eşlik etti.

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