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Vali Karaloğlu Trafik Haftasını başarı belgesiyle kutladı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.05.2020 18:52 | Son Güncelleme

Vali Münir Karaloğlu, Trafik Haftası münasebetiyle görevini üstün başarıyla icra eden polis ve jandarma trafik personeline Başarı Belgesi takdim edip trafik haftalarını kutladı.Valilik makamında gerçekleşen takdim töreninde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Vali Münir Karaloğlu’na eşlik etti.

Vali Münir Karaloğlu, Trafik Haftası münasebetiyle görevini üstün başarıyla icra eden polis ve jandarma trafik personeline Başarı Belgesi takdim edip trafik haftalarını kutladı.
Valilik makamında gerçekleşen takdim töreninde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Vali Münir Karaloğlu’na eşlik etti. Törende, Emniyet ve Jandarma Teşkilatların ülkemizin en köklü kurumlarının başında olduğunu belirten Vali Karaloğlu, korona virüsle mücadele sürecinde de gerek Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması gerekse toplumumuzun sağlık, huzur ve güvenliği için 24 saat denetimlerini ve görevlerini aksatmaması sebebiyle tüm Emniyet ve Jandarma personelini tebrik edip, görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

"Trafik güvenliğini çok önemsiyoruz"
Antalya’da Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olması sebebiyle trafik güvenliğine büyük bir önem verdiklerini belirten Karaloğlu, emniyet kemeri ve kask kullanımı noktasında öncülük ettikleri projelerin Türkiye’ye de örnek olduğunu ifade etti. Her zaman görevi başında olan ve görevlerini üstün başarıyla icra eden Trafik ekiplerini tebrik eden Karaloğlu, trafik ekiplerinin bundan sonraki çalışmalarında da aynı titizlikle devam etmelerini rica etti.

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