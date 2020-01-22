Vali Kaymak: “Çarşamba Şeker Fabrikası bölgeye ciddi bir ekonomik katkı sağlayacak”

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Çarşamba Şeker Fabrikası çalışmaya başlaması halinde bölgeye ciddi bir ekonomik katkı sağlayacaktır” dedi.

Yeniden faaliyete başlayacak olan Çarşamba Şeker Fabrikasının tanıtım toplantısı Samsun Valisi Osman Kaymak’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan ve 9 senedir üretim yapmayan Çarşamba Şeker Fabrikasının yeniden faaliyete geçmesi adımı sonrası fabrika binasında tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Samsun Valisi Osman Kaymak’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.

Toplantıda, ’Şimdi Pancar Daha Çok Kazandırıyor’ kampanyasıyla ilgili sunum gerçekleştiren TÜRKŞEKER Tarımsal Üretim Dairesi Başkanı Mesut Sönmezler, alım fiyat hesaplamasında yüzde 12’nin altında olan pancar şeker (polar) oranının da yüzde 12 polar baz alınarak hesaplanacağı müjdesini verdi.

“Çarşamba ve Samsun halkını heyecanlandırıyor”

Şeker pancarı üretimi ve çiftçilerin üretim aşamasında dikkat etmesi gereken hususlar hakkında yaptığı sunum sonrası Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir konuşma yaptı. Başkan Demir, Çarşamba Şeker Fabrikasını yeniden faaliyete geçmesinin Çarşamba ve Samsun halkını heyecanlandırdığını, ilk alımda hedeflenen pancar üretimi rakamlarına ulaşılmayı dilediğini aktardı.