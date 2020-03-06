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Vali Kaymak’tan İdlib gazisi ve şehit ailesine moral

SAMSUN HABERLERİ  | 06.03.2020 18:42 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Osman Kaymak, Suriye’nin İdlib bölgesinde yaralanan Sözleşmeli Er Recai Yeter’i ve şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı’nın ailesini ziyaret etti.Suriye’nin İdlib bölgesinde rejimin saldırısı sonucu yaralanan Er Recai Yeter’in Çarşamba ilçesi Karabahçe Mahallesi’ndeki evini ziyaret eden Vali Kaymak, ’geçmiş olsun’ dileklerini ileterek aileye Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.27 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib bölgesinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı’nın Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi’nde bulunan ailesine de taziye ziyaretinde bulunan Vali Kaymak, babasına Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Suriye’nin İdlib bölgesinde yaralanan Sözleşmeli Er Recai Yeter’i ve şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı’nın ailesini ziyaret etti.
Suriye’nin İdlib bölgesinde rejimin saldırısı sonucu yaralanan Er Recai Yeter’in Çarşamba ilçesi Karabahçe Mahallesi’ndeki evini ziyaret eden Vali Kaymak, ’geçmiş olsun’ dileklerini ileterek aileye Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.
27 Şubat 2020 tarihinde Suriye’nin İdlib bölgesinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı’nın Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi’nde bulunan ailesine de taziye ziyaretinde bulunan Vali Kaymak, babasına Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

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Sema Eczanesi
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