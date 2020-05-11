Vali Kaymak’tan üreticiye IPARD-II daveti

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın IPARD-II programı kapsamında dokuzuncu başvuru çağrı ilanına çıkması üzerine Vali Kaymak üreticiyi proje sunarak desteklere başvurmaya davet etti.

Vali Kaymak, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 158 milyon avro hibe destek bütçesi ile 11 Mayıs 2020 tarihinde Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Kurumumuz, bu çağrı döneminde, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) tedbiri ile Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302) tedbiri kapsamındaki yatırımlara yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteği verecektir. Vatandaşlarımızı hibe desteği alabilecekleri sektörler ve yapabilecekleri yatırımlar hakkında bilgi almak ve açılan başvuru çağrı döneminde proje sunmak üzere TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü’müzle iletişime geçmelerini istiyoruz. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında hazırlanacak olan projelerin 1 Haziran 2020 - 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri kapsamında hazırlanacak olan projelerin de TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü tarafından 1 Haziran 2020 - 26 Haziran 2020 tarihleri arasında kabulü yapılacak” diye konuştu.

