YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Vali Makas, Refahiye’de muhtarlarla biraraya geldi

Vali Makas, Refahiye’de muhtarlarla biraraya geldi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 24.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Mehmet Makas, ilçe ziyaretleri kapsamında ilk resmi ziyaretini Refahiye’ye yaparak muhtarlarla toplantı düzenledi.İlçe ziyaretleri kapsamında ilk resmi ziyaretini Refahiye’ye gerçekleştiren Vali Mehmet Makas, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve kurum amirleri tarafından kaymakamlık binası önünde karşılandı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, ilçe ziyaretleri kapsamında ilk resmi ziyaretini Refahiye’ye yaparak muhtarlarla toplantı düzenledi.
İlçe ziyaretleri kapsamında ilk resmi ziyaretini Refahiye’ye gerçekleştiren Vali Mehmet Makas, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve kurum amirleri tarafından kaymakamlık binası önünde karşılandı. Kaymakamlık binasına gelen Vali Makas, Kaymakamlık makamında şeref defterini imzalayarak, Refahiye ilçesine yapılan yatırımlar ve devam etmekte olan projelerin yanı sıra; Kaymakamlık tarafından yürütülen projeler hakkında Kaykaç’tan brifing aldı.
Vali Mehmet Makas, köy ve ilçe merkezindeki mahallelerin sorunlarını, yapılan ve yapılacak kamu ve özel sektör yatırımlarını, istihdam konularını ve muhtarların çalışmalarını değerlendirmek üzere Refahiye ilçesinde ki muhtarlarla bir araya geldi.
Refahiye Çok Programlı Lisesinde Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kamu kurumlarının il müdürleri, ilçe yöneticileri ile Refahiye ilçesindeki mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Vali Mehmet Makas yaptığı konuşmada, Erzincan’ın hiçbir ilçesinin birbirinden farkı olmadığına vurgu yaparak, her bir vatandaşın sevincine de kederine de ortak olduklarını söyledi.
Vali Makas, “Biz Erzincan’ın her bir metrekaresiyle dertleneceğiz. neşesiyle neşeleneceğiz. İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın şiarıyla hareket edeceğiz. Yapılan yatırımlarda vatandaşımız memnun değilse, dua etmiyorsa bunu yapmanın bir hükmü yok, asıl olan vatandaşımızın yüzünün gülmesidir. Asıl olan vatandaşımızın getirilen hizmetten memnuniyet duymasıdır. Burada yaptığımız her türlü hizmette asıl olan insanımızdır” diye konuştu.
Düzenlenen toplantıda Refahiye ilçesinde yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar ile ilgili köy ve mahalle muhtarlarının talep, görüş ve önerileri dinlenerek ilgili kamu kurumu müdürleri tarafından talepler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Vali Mehmet Makas, muhtarların ilettiği sorunlar ile ilgili en kısa zamanda gerekli çalışmaların yapılması konusunda ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çiftten sürpriz karar! Ünlü çiftten sürpriz karar!
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Erzincan Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:07
Öğle
12:34
İkindi
16:28
Akşam
19:50
Yatsı
21:27

Erzincan Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Özkan Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Erzincan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Erzincan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Doğu’da 5 ilde sağanak yağış bekleniliyor

Doğu’da 5 ilde sağanak yağış bekleniliyor

Ağaçtan düşerek vefat eden Aksu, son yolculuğuna uğurlandı

Ağaçtan düşerek vefat eden Aksu, son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.