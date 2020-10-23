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Vali Makas, Süt Analiz Merkezi’nde incelemelerde bulundu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 23.10.2020 10:06 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Süt Toplama, Soğutma ve Süt Analiz Merkezi’ni ziyaret etti.Ziyarette birliğin faaliyetleri hakkında bilgiler veren Birlik Başkanı Faruk Günay; birlik tarafından süt toplama kapasitesinin artırılmasına yönelik Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) yapmış oldukları 2 milyon 560 bin TL’lik projenin kabul edildiğini belirtti.Birlik Başkanı Faruk Günay, proje kapsamında yüzde 50 hibe destekli; 1 Adet 12 tonluk kamyon, 4 adet 3 tonluk araç üstü tank, 10 adet pikap, 11 adet araç üstü 1 tonluk tank, 3 adet 5 tonluk süt soğutma tankı, 2 adet 3 tonluk süt soğutma tankı, 2 adet 2 tonluk süt soğutma tankı ve süt pompalarının birliğin ve süt üreticilerinin hizmetine kazandırıldığını söyledi.Süt Toplama, Soğutma ve Süt Analiz Merkezi’nde incelemelerde bulunan Vali Mehmet Makas, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay ve projede emeği geçenleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Makas, Süt Analiz Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Süt Toplama, Soğutma ve Süt Analiz Merkezi’ni ziyaret etti.
Ziyarette birliğin faaliyetleri hakkında bilgiler veren Birlik Başkanı Faruk Günay; birlik tarafından süt toplama kapasitesinin artırılmasına yönelik Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) yapmış oldukları 2 milyon 560 bin TL’lik projenin kabul edildiğini belirtti.
Birlik Başkanı Faruk Günay, proje kapsamında yüzde 50 hibe destekli; 1 Adet 12 tonluk kamyon, 4 adet 3 tonluk araç üstü tank, 10 adet pikap, 11 adet araç üstü 1 tonluk tank, 3 adet 5 tonluk süt soğutma tankı, 2 adet 3 tonluk süt soğutma tankı, 2 adet 2 tonluk süt soğutma tankı ve süt pompalarının birliğin ve süt üreticilerinin hizmetine kazandırıldığını söyledi.
Süt Toplama, Soğutma ve Süt Analiz Merkezi’nde incelemelerde bulunan Vali Mehmet Makas, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay ve projede emeği geçenleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Makas, Süt Analiz Merkezi’nde incelemelerde bulundu

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