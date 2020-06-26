YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Vali Makas, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Vali Makas, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 26.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.YKS dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Vali Makas, şu ifadelere yer verdi:“Sevgili gençler, sizler, hayatınızın birçok alanından fedakârlıklar yaparak, yaşanan bu pandemi sürecinde bile yılmadan, yorulmadan, yeise kapılmadan çalışmalarınızı sürdürdünüz.

Vali Makas, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
YKS dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Vali Makas, şu ifadelere yer verdi:
“Sevgili gençler, sizler, hayatınızın birçok alanından fedakârlıklar yaparak, yaşanan bu pandemi sürecinde bile yılmadan, yorulmadan, yeise kapılmadan çalışmalarınızı sürdürdünüz. Şimdi hasat zamanı. Uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) gireceksiniz. Aileniz, öğretmenleriniz ve bizler sizlerle birlikte sınavda olamasak da gönlümüz sizin yanınızda olacak. Kalbimiz sizin için çarpacak.
Bizler, geleceğimizi imar ve inşa edecek olan siz gençlerimizin kendilerine güvendikleri sürece aşamayacakları hiçbir engelin bulunmadığına inanıyoruz. Her bir gencimizin emeğinin, bilgi ve birikiminin karşılığını başarılı bir sınav sonucu ile alarak, hayalindeki üniversitede öğretim hayatına devam etmesi en büyük dileğimizdir.
Bu duygu ve düşüncelerle, destekleriyle her zaman evlatlarının yanında olan kıymetli velilerimize, çocuklarımızın yetişmesinde her türlü özveriyi gösteren, emek veren çok değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, sınava girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Başakşehir bilgievlerinden iki şampiyon çıktı

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Canik Belediyesi çalışanlarına ‘maaş promosyonu’ müjdesi

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kuşadası’nın sevilen ismi Erol Soysal gözyaşlarıyla toprağa verildi

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Çukurca Belediyesi köylerden de çöp toplamaya başladı

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Marmaris’te otellerde tatil yapanlara kısıtlama yok

Erzincan Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
02:54
Sabah
04:49
Öğle
12:30
İkindi
16:27
Akşam
20:01
Yatsı
21:47

Erzincan Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Çıçek Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Erzincan’da tefecilik operasyonu

Erzincan’da tefecilik operasyonu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

İçişleri Bakanlığı’ndan nikâhlar için genelge

İçişleri Bakanlığı’ndan nikâhlar için genelge

65 yaş ve üstü ile 18 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması istisnasına ilişkin karar

65 yaş ve üstü ile 18 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması istisnasına ilişkin karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.