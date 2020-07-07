Vali Masatlı: "Bu topraklara ne kattığımız ne yaptığımızdır"

Merzifon’da köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, muhtarların sorun ve önerilerini dinleyerek, "Bu topraklara ne kattığımız ne yaptığımızdır” dedi.

Akif Gülle Kültür Merkezi’nde Amasya Valisi Mustafa Masatlı köy ve mahalle muhtarlarıyla tanışma toplantısında buluştu. Toplantıda Vali Masatlı’nın yanı sıra Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı ve il ve ilçe kurum müdürleri yer aldı.

Muhtarlara hitaben konuşan Masatlı, “Hemen hemen herkesin takdirini toplayarak 5 yıl boyunca görev yapmak üzere seçilmiş olan, ülkemizin idari teşkilatının temel ögelerinden birisi siz muhtarlarsınız. Türk idari hayatında Cumhuriyet öncesi dönemde ve Cumhuriyet sonrası dönemde yaşamış olduğunuz bölgede her tür hizmetinde bulunduğunuz, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığınız bu coğrafyanın önemli çok güzel ve 7000 yıllık tarihi olan bir coğrafyadır. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde sanayi geliştirme çabası vardır ama Merzifon’un sanayisi birçok ilimizden daha gelişmiş ve daha iyi durumdadır. Dolayısıyla kimin nerede olduğunun önemi yoktur. Kimin ne yaptığının önemi vardır. Bu topraklara ne kattığımız ne yaptığımızdır" diye konuştu.

Muhtarların sorun ve önerilerinin dinlenmesinin ardından toplantı son buldu.

