YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Vali Masatlı: "Gönülleri buluşturan yollar inşa etmeyi sürdürüyoruz"

Vali Masatlı: "Gönülleri buluşturan yollar inşa etmeyi sürdürüyoruz"

AMASYA HABERLERİ  | 18.09.2020 15:16 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova’ya bağlı Boyalı köyü yolunda Amasya İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılmakta olan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.Yol ağının iyileştirilmesiyle vatandaşların daha güvenli ve rahat seyahat edebilmelerinin sağlanacağını belirten Vali Masatlı, asfalt çalışmalarında görev yapan personele tatlı ikram etti.

Vali Masatlı: "Gönülleri buluşturan yollar inşa etmeyi sürdürüyoruz"

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova’ya bağlı Boyalı köyü yolunda Amasya İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılmakta olan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Yol ağının iyileştirilmesiyle vatandaşların daha güvenli ve rahat seyahat edebilmelerinin sağlanacağını belirten Vali Masatlı, asfalt çalışmalarında görev yapan personele tatlı ikram etti. Köy muhtarı ve köy sakinleriyle de uygulanan hizmetler konusunda sohbet eden Masatlı, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı var gücümüzle devam ettiriyoruz. Gönülleri buluşturan yollar inşa etmeyi sürdürüyoruz. Amasya’mızın kazanımlarına katkı sağlamak için devamlı çalışacağız” ifadelerini kullandı.
İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programında yer alan Boyalı köyündeki çalışma kapsamında 0,8 km 1. kat ve 7 km 2. kat olmak üzere toplamda 7,80 km’lik sathi asfalt kaplama gerçekleştirilecek.

Vali Masatlı:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
Seçilirse bir ilki başaracakSeçilirse bir ilki başaracak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Balçova’da her üniversiteliye bilgisayar
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Aydın’da yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı

Amasya Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
04:48
Sabah
06:13
Öğle
12:36
İkindi
16:04
Akşam
18:48
Yatsı
20:08

Amasya Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Canli Eczanesi
Merkez
Koçbaş Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Gumushacikoy
Berrin Eczanesi
Merzifon
Mutlu Eczanesi
Suluova
Tiryakioğlu Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Amasya'da aynı yerde orman yangını çıktı, iki çoban gözaltına alındı
Amasya'da aynı yerde orman yangını çıktı, iki çoban gözaltına alındı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Şefkat Tepe'de Gerçek Evlilik
Şefkat Tepe'de Gerçek Evlilik
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.