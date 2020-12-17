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Vali Masatlı: “Taşova OSB ilimizin ekonomik kalkınması için önemli bir adım”

AMASYA HABERLERİ  | 17.12.2020 17:40 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın başkanlığında kurulması planlanan Taşova Karma Organize Sanayi Bölgesi(OSB) için Yer Seçimi Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Vali Masatlı: “Taşova OSB ilimizin ekonomik kalkınması için önemli bir adım”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın başkanlığında kurulması planlanan Taşova Karma Organize Sanayi Bölgesi(OSB) için Yer Seçimi Komisyonu Toplantısı yapıldı. Vali Masatlı başkanlığında gerçekleşen toplantıda bakanlıklardan ve yerel kuruluşların temsilciler yer aldı.
Amasya Valisi Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada kurulması planlanan Taşova OSB’nin ilçeye ve Amasya’ya sağlayacağı sosyoekonomik kalkınmaya vurgu yaparak, “Bugün sizlerin de katılımıyla Taşova ilçemizin ve Amasya’mızın ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlayacak Taşova OSB’nin yer seçimi için toplanmış bulunuyoruz. Sizlerin de bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çeşitli sektörlerde ülkemiz için belirlediği hedefler bulunmaktadır. Bizler de bu hedeflerin ilimize düşen kısmını gerçekleştirmek için gayret göstermeliyiz. Bu düşünceyle ülkemizin doğusuyla batısını birleştiren ana yol ağında bulunan Taşova ilçemize Organize Sanayi Bölgesi kurabilmek için yola çıkmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Taşova OSB büyük bir role sahip”
Vali Masatlı, “Amasya’nın sanayileşmesi ve bu alanda istihdamın artması için Taşova OSB büyük bir role sahip olacaktır. Taşova ilçemizde sektörel olarak baktığımızda tarımın ön planda olduğunu görüyoruz. OSB’yle birlikte sanayinin yanı sıra tarım sektöründe de önemli ölçüde gelişim olacak, bu çerçevede büyükşehirlere göçün önüne geçmiş olacağız. Ülkemizi her alanda en üst seviyeye çıkarmak için hepimiz gayret göstermeliyiz. Ancak bu şekilde, her fırsatta ambargolar uygulayan ve medeniyetin beşiği olan bu kadim topraklara müstemleke anlayışıyla hükmetmeye çalışanlarla mücadele edebiliriz" dedi.
Vali Mustafa Masatlı’nın konuşmasının ardından Taşova Karma OSB’nin yer seçimine ilişkin hazırlanan sunum yapıldı. Sunumdan sonra katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirmesiyle toplantı sona erdi.

Vali Masatlı: “Taşova OSB ilimizin ekonomik kalkınması için önemli bir adım”

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