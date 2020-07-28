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Vali Masatlı’dan Amasya OSB müteşebbis heyeti ve sanayicilerle toplantı

AMASYA HABERLERİ  | 28.07.2020 00:25 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti üyeleri ve sanayicilerle bölgedeki faaliyetler, yatırımlar ile sorunlarla ilgili toplantı yaptı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan görüşmeler, oluşturulan İl Sanayi ve OSB Koordinasyonu Kurulu’nun planlanan çalışmaları ve Amasya OSB’de yapılacak projelerle ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantıda müteşebbis heyetinin gündeminde yer alan konular ele alınarak istişare edildi.Toplantıda, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, müteşebbis heyet üyeleri ve sanayiciler yer aldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti üyeleri ve sanayicilerle bölgedeki faaliyetler, yatırımlar ile sorunlarla ilgili toplantı yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan görüşmeler, oluşturulan İl Sanayi ve OSB Koordinasyonu Kurulu’nun planlanan çalışmaları ve Amasya OSB’de yapılacak projelerle ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantıda müteşebbis heyetinin gündeminde yer alan konular ele alınarak istişare edildi.
Toplantıda, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, müteşebbis heyet üyeleri ve sanayiciler yer aldı.

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