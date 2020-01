Vali Memiş, görme engelli çocukları okullarında ziyaret etti, birlikte şarkı söyledi

Erzurum Valisi Okay Memiş, Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek, eğitim gören çocuklarla aynı sıralara oturup derslere katıldı. Özel eğitim 7. sınıf öğrencisi Mehmet Taha Genç’in söylediği şarkıya eşlik etti.

Her yıl 7-14 Ocak tarihleri arasında yapılan “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” münasebetiyle Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu ile Özel Eğitim Meslek Lisesi’ne giden Vali Okay Memiş, çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra sınıfları ve atölyeleri gezdi.

Özel eğitim 7. sınıf öğrencisi Mehmet Taha Genç ile sohbetin eden Vali Okay Memiş, “Müzik ile aran nasıl” diye sorması üzerine sesinin güzel olduğunu söyleyen Mehmet Taha Genç, son zamanlarda oldukça popüler olan ‘Geceler’ isimli türküyü söyledi. Geceler isimli türküye eşlik eden Vali Memiş, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Ardından Özel Eğitim Meslek Lisesi’ne geçen Vali Memiş, gençlerin el emeği ile yaptığı eserleri tek tek inceledi. Daha sonra yöneticilerle bir araya gelen Vali Okay Memiş, çocuklarımızın daha rahat ortamda eğitim görmeleri için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Mutlu ve huzurlu bir ortam için bireylerin aynı şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri gerektiğini dile getiren Vali Okay Memiş, “Bugün, gerek sosyal yaşamda gerekse iş hayatında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli “engeller” ile karşılaşan engelli vatandaşlarımızın farkına varmak ve onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmanın en önemli şartı, bütün bireylerin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında, birbirini anlayarak ve destek vererek, zorlukları birlikte göğüsleyerek, ileriye bakabilmelerini sağlamaktır” diye konuştu.

İncelemenin ardından Vali Okay Memiş, Görme Engelli öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.