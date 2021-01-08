YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Vali Oktay Çağatay, 8. Kolordu Komutanını makamında kabul etti

Vali Oktay Çağatay, 8. Kolordu Komutanını makamında kabul etti

BİTLİS HABERLERİ  | 08.01.2021 00:37 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 8.

Vali Oktay Çağatay, 8. Kolordu Komutanını makamında kabul etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ı makamında ağırladı.
Ziyarete 8. Kolordu Komutanıyla beraber, Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Tatvan 10. Komando Tugayı Komutan Vekili Albay Hüseyin Deniz’de katıldı.
Ziyaret esnasında bölgede yürütülen askeri faaliyetler ve terör konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı.
8. Kolordu Komutanı ve beraberindekiler ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirirken, Vali Oktay Çağatay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Oktay Çağatay, 8. Kolordu Komutanını makamında kabul etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 41 bin yıllık Neandertal kalıntısında şaşırtan detay 41 bin yıllık Neandertal kalıntısında şaşırtan detay
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu

Bitlis Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:22
Öğle
12:23
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:36

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Halk Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Nisan Ecz.Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.