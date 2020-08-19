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Vali Özkan’da Covid-19 denetimi

TUNCELİ HABERLERİ  | 19.08.2020 15:27 | Son Güncelleme

Korana virüs (Covid-19) denetimlerine katılan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşları maske, hijyen ve mesafe konularında uyardı.İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle birlikte tüm ülkede olduğu gibi Tunceli’ de Covid-19 denetimleri devam ediyor.

Korana virüs (Covid-19) denetimlerine katılan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşları maske, hijyen ve mesafe konularında uyardı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle birlikte tüm ülkede olduğu gibi Tunceli’ de Covid-19 denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda denetimleri inceleyen Vali Mehmet Ali Özkan, esnaf ve vatandaşları Covid-19’a karşı uyardı. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Özkan Özkan, aynı zamanda istek ve taleplerini de dinledi.
Öteyandan tedbirlere uydukları tespit edilen işletmelere Vali Özkan tarafından “Güvenli Alan Sertifikası” verildi.

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