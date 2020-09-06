Vali Özkan’dan işçi ve işverenlere tedbirlere eksiksiz riayet çağrısı

Konya Sanayi Odası (KSO), yaklaşık 6 bin 500 işletmenin üretim yaptığı organize sanayi bölgeleri ile sanayi sitelerinin başkan ve yöneticilerini Konya Valisi Vahdettin Özkan ile buluşturdu. Konya Sanayi Odası ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün başkanlığında yapılan video konferansta Vali Özkan, Konyalı sanayicilerin meşakkatli bir dönemden geçtiklerinin altını çizerek, işçi ve işverenlerden tedbirlere eksiksiz riayet etmelerini istedi. Toplantının açılışında konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, yüzbinlerce insana istihdam oluşturan organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin yöneticileri ile bir arada olmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyleyerek, KSO’ya teşekkür etti. Konya’nın Anadolu’nun kalbi olduğunu, burada yapılan üretimin de çok değerli olduğunu aktaran Vali Özkan, “Üretim yapmanın, istihdam oluşturmanın ve ihracat gerçekleştirmenin çok meşakkatli bir iş olduğunu biliyoruz. Bu üretimi yaparken dünyanın maruz kaldığı koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirlere de mutlaka eksiksiz riayet edilmeli. Ayrıca, bu dönemde Konya sanayisinin küresel tedarik zincirinde yer alması da çok önemli. Bunun altını en iyi dolduran da siz sanayicilersiniz” dedi.

“İş yeri hekimleri daha aktif istihdam edilmeli”

Pandemi döneminde üreticilere, çalışanlara ve toplumun tüm kesimlerine büyük görev düştüğünü aktaran Vali Özkan, “Sağlık Bakanlığımızın, iş yerlerinde alınması gereken önlemler ile ilgili hazırladığı rehberlik çalışmaları var. Odalarımızın bu konuda yaptığı çalışmalar var. Biz de sanayi tesislerimizde rehberlik ve teftiş faaliyetleri gerçekleştirdik. Sizlerden istirhamım da, iş yeri hekimlerini bu dönemde çok aktif bir şekilde istihdam etmeniz. İş yeri hekimlerimizin halk sağlığı ile koordineli bir şekilde çalışmasında fayda var” ifadelerini kullandı.

“Öncelik çalışanların sağlığının korunması”

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise, bir süredir vaka sayılarında ilk 5’te yer alan Konya’yı bu sıralamadan çıkarmanın herkesin görevi olduğunu, bunun için de tedbirlere uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Toplantıya katılan Konya’daki organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde 120 binin üzerinde çalışan olduğunu ifade eden Kütükcü, bu çalışanların sağlığının korunmasının birinci öncelikleri olduğunun altını çizerek, “Toplantımız vesilesiyle, bir kez daha tüm sanayicilerimizi, sanayi tesislerimizde çalışan tüm kardeşlerimizi hem işyerlerinde hem de sosyal hayatlarında tedbirlere eksizsiz uymaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Kütükcü, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Virüsün yayılmasını önlemek için OSB başkanlarımıza, sanayi sitelerimizin başkanlarına, yöneticilerine, işverenlerimize, çalışanlarımıza yani hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Kendi bölgelerimizde, bölgelerimizdeki sanayi işletmelerimizde, tedbirlerin eksiksiz alınmasını sürekli olarak gündemde tutmak, farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmek zorundayız. Çalışanlarımızın bilgilendirilmesi, farkındalığın artırılması ve tedbirlere azami ölçüde uyulmasını sağlamaktan başka çaremiz yok.”

Açılış konuşmalarının ardından, toplantıya katılan organize sanayi bölgeleri başkanları ve sanayi sitesi başkanları, pandemi ile mücadelede yapılması gereken çalışmalar ve bölgelerindeki sorunlar ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.

