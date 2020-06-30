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Vali Özkan,Gülistan’ı arama çalışmalarını takip etti

TUNCELİ HABERLERİ  | 30.06.2020 18:13 | Son Güncelleme

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarını yerinde takip edip bilgi aldı.5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediyor.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarını yerinde takip edip bilgi aldı.
5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü’nde devam ediyor. Vali Mehmet Ali Özkan’da bugün yapılan çalışmaları yerinde inceledi. AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Özkan ardından Gülistan Doku’nun ağabeyi Ramazan Doku ile görüştü.
Vali Özkan, arama çalışmalarının görüntüleme cihazı dahil tüm ekipmanlar ile aynı kararlılık ve titizlikle devam ettiğini ifade etti.

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