Vali Pehlivan, Cizreli Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine madalyalarını takdim etti

Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen törende Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kıbrıs Gazilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından verilen gazilik madalyalarını takdim etti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kaymakam Davut Sinanoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Baştuğ’un katıldığı törende Kıbrıs Barış Harekatına katılarak gazi olmuş olan Cizreli Kıbrıs Gazileri Selim Erik, Selim Taşkın, merhum Ramazan Karagöl ve merhum Mehmet Yaşar’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından verilen gazilik madalyalarını takdim etti. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, il dışında olan Gazi Selim Taşkın adına oğlu Mehmet Taşkın’a, merhum gaziler Ramazan Karagöl ve Mehmet Yaşar adına ise oğulları Emin Karagöl ve Kenan Yaşar’a madalya takdiminde bulundu, vefat edenlere Allah’tan rahmet diledi, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler temenni etti. Gazi ve gazi yakınlarının duygu ve düşüncelerini paylaşmasının ardından Vali Pehlivan, aziz şehitler ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad etti. Ebediyete irtihal etmiş olan şehit ve gaziler için edilen duanın ardından program sona erdi.

