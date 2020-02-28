Vali Pekmez’den başsağlığı mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İdlip’te Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yapılan saldırıda hayatını kaybeden şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Vali Aykut Pekmez yayımlamış olduğu mesajında, “Suriye’nin İdlib kenti kırsalında rejim güçlerince Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne yapılan hain hava saldırısında kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte Adıyamanlı hemşehrimiz İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’da şehit olmuştur.

Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Kahraman şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun” diye konuştu.

