Vali Salih Ayhan, “Aşıda hiçbir sakınca yoktur”

İlk doz Covid-19 aşısını olan Sivas Valisi Salih Ayhan, aşıda hiçbir sakınca olmadığını söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan bugün Sivas Numune Hastanesi’nde ilk doz Covid-19 aşısını oldu. Ayhan Sivas’ta ki vaka sayılarındaki düşüşe dikkat çekerek, “Korona virüsle mücadelenin bir parçası olarak bizler de aşımızı olduk. Bu virüsle 1 yıldır yoğun mücadele vermekteyiz. Risk gruplarından öncelikle 90, 85, 70 ve 65 yaş üzerine kadar aşılamaya başlandı. Yaklaşık 30 bin vatandaşımız Covid-19 aşısı oldu. Şu an stokumuzda da 10 bin civarı aşımız var. Bu aşı noktasında ilerlediğimiz sürece de virüsün belini kıracağımızı söyleyebiliriz. İlimizde de vaka sayıları henüz bitmemekle birlikte yüz güldürücü durumda. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Aşıda hiçbir sakınca yok

Aşı ile ilgili endişelere de değinen Ayhan, aşıda hiçbir sakınca bulunmadığını ifade edip, “Bu bilimsel bir tespittir. Devletimizin, vatandaşımızın sağlığını düşünerek bu minvalde testini yaptırmış ve bütün ruhsatlanması bitmiş aşıların olunmasında hiçbir sakınca yoktur. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsun. Hiçbir devlet, vatandaşının sağlığını tehlikeye atacak adım atmaz" şeklinde konuştu.



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