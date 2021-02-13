YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Vali Salih Ayhan, “Aşıda hiçbir sakınca yoktur”

Vali Salih Ayhan, “Aşıda hiçbir sakınca yoktur”

13.02.2021 15:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk doz Covid-19 aşısını olan Sivas Valisi Salih Ayhan, aşıda hiçbir sakınca olmadığını söyledi.Sivas Valisi Salih Ayhan bugün Sivas Numune Hastanesi’nde ilk doz Covid-19 aşısını oldu.

İlk doz Covid-19 aşısını olan Sivas Valisi Salih Ayhan, aşıda hiçbir sakınca olmadığını söyledi.
Sivas Valisi Salih Ayhan bugün Sivas Numune Hastanesi’nde ilk doz Covid-19 aşısını oldu. Ayhan Sivas’ta ki vaka sayılarındaki düşüşe dikkat çekerek, “Korona virüsle mücadelenin bir parçası olarak bizler de aşımızı olduk. Bu virüsle 1 yıldır yoğun mücadele vermekteyiz. Risk gruplarından öncelikle 90, 85, 70 ve 65 yaş üzerine kadar aşılamaya başlandı. Yaklaşık 30 bin vatandaşımız Covid-19 aşısı oldu. Şu an stokumuzda da 10 bin civarı aşımız var. Bu aşı noktasında ilerlediğimiz sürece de virüsün belini kıracağımızı söyleyebiliriz. İlimizde de vaka sayıları henüz bitmemekle birlikte yüz güldürücü durumda. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
Aşıda hiçbir sakınca yok
Aşı ile ilgili endişelere de değinen Ayhan, aşıda hiçbir sakınca bulunmadığını ifade edip, “Bu bilimsel bir tespittir. Devletimizin, vatandaşımızın sağlığını düşünerek bu minvalde testini yaptırmış ve bütün ruhsatlanması bitmiş aşıların olunmasında hiçbir sakınca yoktur. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsun. Hiçbir devlet, vatandaşının sağlığını tehlikeye atacak adım atmaz" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın koronavirüse yakalandıDemet Akalın koronavirüse yakalandı
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
1/

Sivas Namaz Vakitleri 13 Şubat Cumartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:20
Öğle
12:51
İkindi
15:45
Akşam
18:12
Yatsı
19:31

Sivas Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Cumartesi

Esra Kaya Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Zara Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yatağan’ın önceki dönem Başkanı Hasan Haşmet Işık hayatını kaybetti

Yatağan’ın önceki dönem Başkanı Hasan Haşmet Işık hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga: 11 yaralı

Kırklareli'nde adliye çıkışı kavga: 11 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi

Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi

Diğer Haberler

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kovid-19 aşısı oldu

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kovid-19 aşısı oldu

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kovid-19 aşısı oldu

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kovid-19 aşısı oldu

"Muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

"Muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

ÇEDAŞ'ın "enerji timleri" kesintisiz enerji için nöbette

ÇEDAŞ'ın "enerji timleri" kesintisiz enerji için nöbette

Sivas’ta Covid-19 karantinası

Sivas’ta Covid-19 karantinası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.