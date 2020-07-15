YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Vali Sarıibrahim’den şehit Bülent Aydın’ın ailesine ziyaret

Vali Sarıibrahim’den şehit Bülent Aydın’ın ailesine ziyaret

IĞDIR HABERLERİ  | 15.07.2020 19:31 | Son Güncelleme

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H.

Vali Sarıibrahim’den şehit Bülent Aydın’ın ailesine ziyaret

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, beraberindeki protokol üyeleri ile 15 Temmuz’un ilk şehidi olan Bülent Aydın’ın ailesini ziyaret etti.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mevcut düzeni bozmaya yönelik yaptığı darbe girişiminin 4. yılında 15 Temmuz Şehitleri anılıyor. 15 Temmuz gecesi FETÖ’nün darbe girişiminde "ilk kahraman şehit" olarak tarihe adını yazdıran Bülent Aydın’ın Iğdır’daki ailesini Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, beraberindeki protokol üyeleri ile ziyaret etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
Doğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeliDoğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeli

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Simav’da 2 ev karantinaya alındı

Bursa’nın sevilen kaymakamının tayini çıktı

Bursa’nın sevilen kaymakamının tayini çıktı

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Silahlı saldırıya uğrayan oda başkanı evinde koruma kararına tepkili

Silahlı saldırıya uğrayan oda başkanı evinde koruma kararına tepkili

Iğdır Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
02:51
Sabah
04:41
Öğle
12:15
İkindi
16:11
Akşam
19:39
Yatsı
21:20

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bayan Gül, Hacı Ali Parim Çocuk Yuvası'nı Ziyaret Etti

Bayan Gül, Hacı Ali Parim Çocuk Yuvası'nı Ziyaret Etti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.