Vali Sarıibrahim’den şehit Bülent Aydın’ın ailesine ziyaret

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, beraberindeki protokol üyeleri ile 15 Temmuz’un ilk şehidi olan Bülent Aydın’ın ailesini ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mevcut düzeni bozmaya yönelik yaptığı darbe girişiminin 4. yılında 15 Temmuz Şehitleri anılıyor. 15 Temmuz gecesi FETÖ’nün darbe girişiminde "ilk kahraman şehit" olarak tarihe adını yazdıran Bülent Aydın’ın Iğdır’daki ailesini Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, beraberindeki protokol üyeleri ile ziyaret etti.

