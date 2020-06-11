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Vali Seymenoğlu,paketleme tesislerinde incelemelerde bulundu

ISPARTA HABERLERİ  | 11.06.2020 15:35 | Son Güncelleme

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir’de bulunan tasnif ve paketleme tesislerini ziyaret etti.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir’de bulunan tasnif ve paketleme tesislerini ziyaret etti. Vali Seylemanoğlu ,
Eğirdir Mücevre Mevkiinde bulunan tesislerde şirket sahibi Mustafa Erdoğan ve şirket ortaklarından bilgi aldı. Vali ve beraberindeki heyet, şuan ihracat için işlenmekte olan kirazın tasnif ve paketleme ünitelerini gezdi, çalışanlara kolaylıklar diledi. Seymenoğlu’na tesisin çalışmaları hakkında bilgiler veren Şirket sahibi Mustafa Erdoğan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Tesislerde standartlarına uygun tasnifleme, paketleme ve ambalajı yapılan kirazlar, frigofrik araçlarla yurtdışı pazarlarına sunuluyor. Ürünler başta Rusya olmak üzere Almanya, İsveç, Norveç, Hollanda, Çin ve pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

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