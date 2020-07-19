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Vali Seymenoğlu, Davraz’daki çalışmaları inceledi

ISPARTA HABERLERİ  | 19.07.2020 11:21 | Son Güncelleme

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Davraz Kayak Merkezi’nde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın katkılarıyla yapımına 2018 yılı sonunda başlanılan ve bitme aşamasına gelen spor salonunda incelemelerde bulundu.Akdeniz Bölgesinin incisi Davraz Kayak Merkezi’nde 2020-2021 kış sezonu hazırlıkları devam ediyor.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Davraz Kayak Merkezi’nde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın katkılarıyla yapımına 2018 yılı sonunda başlanılan ve bitme aşamasına gelen spor salonunda incelemelerde bulundu.

Akdeniz Bölgesinin incisi Davraz Kayak Merkezi’nde 2020-2021 kış sezonu hazırlıkları devam ediyor. Merkezde geçtiğimiz yıl günübirlikçi ziyaretçilere hizmet veren 4 bin metrekare kapalı alana sahip açık ve kapalı lokantalar, kayak odası, ticari üniteler, oyun odası ve revir yer aldığı sosyal tesislerin açılışı ile büyük bir eksiklik ortadan kalkmış oldu.
Toplam 680 seyirci kapasiteli ve 2 kat olarak planlanan spor salonunun alt katında antrenman ve soyunma odaları yer alırken üst katında ise spor salonu yer alıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’inde hazır bulunduğu incelemede Vali Seymenoğlu alt katta bulunan makine dairesi, ortak kullanım alanları ve antrenman salonunda incelemelerde bulunarak, salonun inşaat çalışmalarını yürüten yüklenici firma yetkilerinden bilgi aldı.
Spor salonunda devam eden çevre düzenlemesini de yerinde gören Vali Seymenoğlu ardından Isparta İl Özel İdaresi tarafından bölgede devam eden yol genişletme ve otopark bölümünde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.
2019- 2020 kış sezonunda yaklaşık 250 bin den fazla kişinin ziyaret ettiği Davraz Kayak Merkezi’nde, Isparta Valiliği tarafından yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki sezonda ziyaretçilere daha konforlu bir hizmet verilmesi hedefleniyor.

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