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Vali Seymenoğlu, güvenlik kontrol noktalarını denetledi

ISPARTA HABERLERİ  | 17.04.2020 15:51 | Son Güncelleme

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, şehre giriş yollarında güvenlik kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu.Çin’den tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsün(Kovid-19) Türkiye’ye de gelmesinin ardından şehirde alınan tedbirler arttırıldı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, şehre giriş yollarında güvenlik kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu.
Çin’den tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüsün(Kovid-19) Türkiye’ye de gelmesinin ardından şehirde alınan tedbirler arttırıldı. Bu kapsamda Isparta’da şehir girişlerinde vatandaşların seyahat izin belgeleri kontrol edilerek, ateşleri ölçülüyor. Ayrıca her araçta bulunan kişilere izolasyon taahhüt formu imzalattırılıyor. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, şehrin giriş yollarında kurulu olan Güvenlik Kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu. 24 saat esasına göre çalışan güvenlik kontrol noktalarında Polis, Jandarma ve Sağlık personelini ziyaret eden Vali Seymenoğlu, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararların nasıl uygulandığını yerinde denetledi.

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