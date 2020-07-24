YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Vali Sezer, "Basın, milletin müşterek sesidir"

Vali Sezer, "Basın, milletin müşterek sesidir"

KIRIKKALE HABERLERİ  | 24.07.2020 12:20 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, basın mensuplarının milletin müşterek sesi ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu belirtti.Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 2.

Vali Sezer, "Basın, milletin müşterek sesidir"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, basın mensuplarının milletin müşterek sesi ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu belirtti.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 2. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığı 24 Temmuz 1908 tarihini, ülkede her yıl ’Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlandığını ifade etti. Basın mensuplarının milletin müşterek sesi ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu belirten Sezer, toplumun bilgilendirilmesi ve vatandaşların devletle iletişiminin sağlanmasında önemli bir unsur olduğunu bildirdi.
Vali Sezer, "Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri esas alan, olayları olduğu gibi aktarabilmek için tarafsız bir anlayışla çalışan basın mensupları, üstlendikleri bu misyonla demokrasimizin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kırıkkale’de görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çiftten sürpriz karar! Ünlü çiftten sürpriz karar!
PARTNER Yeni sevgiliyle el ele! 'Beyefendiyi tanıyamadık' deyince... Yeni sevgiliyle el ele! 'Beyefendiyi tanıyamadık' deyince...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Kayseri'de 1 daire karantinaya alındı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Edremit’te aracın içindeki yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Cihanoğlu Tuğgeneralliğe terfi etti

Kırıkkale Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
12:58
İkindi
16:52
Akşam
20:14
Yatsı
21:52

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Furkan Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkan Türkyılmaz’dan cami inşaatına destek

Başkan Türkyılmaz’dan cami inşaatına destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.