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  4. Vali Şıldak Burhaniye’de İmam Hatip Okulunda inceleme yaptı

Vali Şıldak Burhaniye’de İmam Hatip Okulunda inceleme yaptı

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.06.2020 14:52 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ilçe ziyaretleri kapsamında Hacı Mehmet Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde incelemelerde bulundu.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, ilçe ziyaretleri kapsamında Hacı Mehmet Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde incelemelerde bulundu. Vali Şıldak’a Kaymakam Şeref Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de eşlik etti.
Okul girişinde Müdür Ahmet Ulvi Kara ve öğretmenler tarafından karşılanan Vali Şıldak, 24 derslikli okul binası ile 200 kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Okul Müdürü Ali Ulvi Kara’dan bilgi alan Vali Hasan Şıldak, ilçe ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi.

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