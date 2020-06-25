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Vali Şıldak İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.06.2020 21:42 | Son Güncelleme

Balıkesir Valiliği görevine başlayan Vali Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü faaliyetleri yerinde inceleyerek Jandarmanın sorumluluk alanındaki çalışmalarla ilgili brifing aldı.Vali Şıldak İl Jandarma Komutanı J.

Balıkesir Valiliği görevine başlayan Vali Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü faaliyetleri yerinde inceleyerek Jandarmanın sorumluluk alanındaki çalışmalarla ilgili brifing aldı.
Vali Şıldak İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan Vali Hasan Şıldak, Jandarma Şeref Defterini imzalamasının ardından İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu ile bir süre görüştü.
İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu tarafından Vali Hasan Şıldak’a Jandarmanın sorumluluk alanında yürütülen faaliyetler, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları ile ilgili brifing sunuldu.

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