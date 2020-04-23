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Vali Şıldak’tan "4 gün boyunca sokağa çıkmayın" çağrısı

BURDUR HABERLERİ  | 23.04.2020 14:55 | Son Güncelleme

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Burdurlulara seslenerek, 4 gün boyunca hayati derecede zorunlu işi olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.Cuma gününün idari izin olarak belirlenmesinin ardından 23 Nisan tatilinin hafta sonuyla birleşmesiyle birlikte 4 günlük bir tatil süreci başladı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Burdurlulara seslenerek, 4 gün boyunca hayati derecede zorunlu işi olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.
Cuma gününün idari izin olarak belirlenmesinin ardından 23 Nisan tatilinin hafta sonuyla birleşmesiyle birlikte 4 günlük bir tatil süreci başladı. Bu konuda her hafta sonu sosyal medya üzerinden Burdurlulara sokağa çıkmama konusunda uyarılarda bulunan Vali Şıldak, 4 günlük tatil için de Burdur birlikte başaracak diyerek, "Yürüttüğümüz mücadeleye en samimi şekilde destek veren, anlayış göstererek tedbirlere uyan bütün duyarlı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" şeklinde paylaşımda bulundu.
Vali Şıldak yaptığı paylaşımda, "Saygı değer Burdurlular, ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu yürüttüğümüz mücadeleye en samimi şekilde destek veriyor. Anlayış göstererek tedbirlere uyan bütün duyarlı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Dört gün boyunca hayati derecede zorunlu işi olmayan bütün Burdurluları evden çıkmamaya davet ediyorum. Burdur hep birlikte başaracak" dedi.

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Burdur Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:37
Sabah
06:06
Öğle
13:02
İkindi
16:46
Akşam
19:49
Yatsı
21:11

Burdur Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Avşar Eczanesi
Merkez
Demirel Eczanesi
Bucak
Merkez Eczanesi
Golhisar
Yeni Ayan Eczanesi
Karamanli
Sağlık Eczanesi
Yesilova
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