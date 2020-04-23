Vali Şıldak’tan "4 gün boyunca sokağa çıkmayın" çağrısı

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Burdurlulara seslenerek, 4 gün boyunca hayati derecede zorunlu işi olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.

Cuma gününün idari izin olarak belirlenmesinin ardından 23 Nisan tatilinin hafta sonuyla birleşmesiyle birlikte 4 günlük bir tatil süreci başladı. Bu konuda her hafta sonu sosyal medya üzerinden Burdurlulara sokağa çıkmama konusunda uyarılarda bulunan Vali Şıldak, 4 günlük tatil için de Burdur birlikte başaracak diyerek, "Yürüttüğümüz mücadeleye en samimi şekilde destek veren, anlayış göstererek tedbirlere uyan bütün duyarlı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" şeklinde paylaşımda bulundu.

Vali Şıldak yaptığı paylaşımda, "Saygı değer Burdurlular, ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu yürüttüğümüz mücadeleye en samimi şekilde destek veriyor. Anlayış göstererek tedbirlere uyan bütün duyarlı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Dört gün boyunca hayati derecede zorunlu işi olmayan bütün Burdurluları evden çıkmamaya davet ediyorum. Burdur hep birlikte başaracak" dedi.

