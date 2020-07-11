YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Vali Şıldak’tan Nüfus memurlarına çikolata ikramı

Vali Şıldak’tan Nüfus memurlarına çikolata ikramı

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.07.2020 10:12 | Son Güncelleme

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir ve beraberindeki heyet 11 Temmuz “Dünya Nüfus Günü” dolayısıyla Vali Hasan Şıldak’ı makamında ziyaret etti.

Vali Şıldak’tan Nüfus memurlarına çikolata ikramı

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Reis Demir ve beraberindeki heyet 11 Temmuz “Dünya Nüfus Günü” dolayısıyla Vali Hasan Şıldak’ı makamında ziyaret etti. Vali Hasan Şıldak İl Nüfus Müdürlüğü Personeline ziyaretlerinden ve özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ederek çikolata ikram etti.
Dünya Nüfus Günü nedeniyle İl Nüfus Müdürü Reis Demir, Karesi Nüfus Müdürü Leyla Arifoğlu Kutluca, beraberinde Nüfus Müdürlüğü Personeli ile birlikte Vali Hasan Şıldak’ı makamında ziyaret ettiler. Vali Hasan Şıldak ülkelerin nüfuslarının, gelişim artış hızlarının, kadın erkek oranlarının gelecek vizyonunu belirlediğini, sanayi ve sosyal yapı açısından da nüfus hareketlerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Vali Şıldak “Her birimiz vatandaşlarımıza hizmet sunmak için varız” dedi. Vali Hasan Şıldak İl Nüfus Müdürlüğü Personeline ziyaretlerinden ve özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ederek çikolata ikram etti.

Vali Şıldak’tan Nüfus memurlarına çikolata ikramı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Balıkesir’de cezaevi kaçağı yakalandı

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Maske üretim makinesi yaptılar, saatte 400 maske üretiyor

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Kayseri’de 90 kök kenevir ele geçirildi

Balıkesir Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:44
Öğle
13:19
İkindi
17:15
Akşam
20:45
Yatsı
22:27

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Ihlamur Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Çırpanlı Eczanesi
Bandirma
Esra Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Edremit’te yılan paniğe neden oldu

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

Burhaniye’de engelli Ramazan hayır çeşmeleri için yardım bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.