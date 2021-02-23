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Vali Şıldak’tan uyarı, "Hastalık hızla artıyor"

23.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Vali Şıldak’tan uyarı, "Hastalık hızla artıyor"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından vatandaşları uyardı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından vatandaşları uyardı. "Rehavet kapılmayın Balıkesir genelinde hastalık vaka sayılarında tekrar bir yükseliş yaşıyoruz" açıklaması yaptı.
Sosyal medya hesaplarından sık sık vatandaşları tedbirlere uymaya davet eden Vali Şıldak, paylaşımlarıyla yaptığı uyarılarını sıklaştırdı. Ülke genelinde illerin vaka durumlarının değerlendirilmesiyle başlayacak olan normal hayata dönüş süreci dikkate alındığında Balıkesir’de vaka sayılarında yükseliş olduğunu belirten Vali Şıldak, her bir vatandaşın kendi denetimini kendisinin yapması gerektiğini ifade etti.
Salgının en başından beri her mecrada belirtilen tedbirlere, samimi bir şekilde uymaya devam etmesi gerektiğinin altını çizen Vali Şıldak herkesten sabırlı olunmasını istedi. Salgının ciddi bir şekilde önemsenmesini her fırsatta yineleyen Vali Şıldak bugünkü paylaşımında;
"Sevgili Vatandaşlarımız, Son günlerde İlimizde hastalık vaka sayılarında tekrar bir yükseliş yaşıyoruz. Hep ifade ettiğimiz gibi salgını en çok önemsememek ve rehavet güçlendiriyor! Sürekli olarak denetim ve kontrol yapıyoruz. Ancak esas denetimi sizlerden bekliyoruz. Samimi ve sabırla tedbirlere uymanızı istirham ediyorum. Hastalığı kontrol altına alamadığımız sürece normal hayata dönmemiz ve tedbirleri kaldırmamız gecikecek! Lütfen sağlık için, normal hayat için gayret gösterelim" ifadelerini kullandı.

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