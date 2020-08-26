YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Vali Sonel’den korona virüs denetimi

Vali Sonel’den korona virüs denetimi

ORDU HABERLERİ  | 26.08.2020 20:56 | Son Güncelleme

Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüs salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tedbirlerin ve kararların uygulamalarını denetledi.Beraberinde, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Sağlık Müdürü Dr.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, korona virüs salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tedbirlerin ve kararların uygulamalarını denetledi.
Beraberinde, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, emniyet, jandarma, sağlık ve zabıta görevlileri ile birlikte Altınordu ilçesindeki bazı cadde ve sokak üzerinde yer alan işyerlerini, alışveriş merkezlerini, marketleri, lokantaları, kafeteryaları denetleyen Vali Tuncay Sonel, yapmış olduğu denetimlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının korona virüs ile mücadeledeki önemine dikkat çekti.
Covid-19 tedbirlerine ve kurallarına uyan işyeri sahiplerine ve vatandaşlara teşekkür eden Vali Sonel, kurallara uygun davranmayan vatandaşlara ve işyeri sahiplerine de ikazda bulunarak, kurallara uygun hareket etmelerini istedi.
Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda kurulan maske dağıtım stantlarını da gezen Vali Tuncay Sonel, stantlarda vatandaşlara maske dağıtımında bulunarak, herkesin sağlığı açısından alınan tedbirlere riayet etmelerini istedi. Korona virüs tedbirleri denetiminin ardından bir değerlendirmede bulunan Vali Sonel, “Dünyada ve ülkemizde Covid-19 ile mücadelemiz devam ediyor. Ordu’muzda da hem Sağlık Bakanlığımızın hem de İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarımızla birlikte denetimlere devam ediyoruz” dedi.
Vali Sonel, “Altınordu ilçemizin üç ayrı yerinde stantlar oluşturduk. Kurduğumuz stantlarda vatandaşlarımızı maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve temizlik konularında arkadaşlarımız uyarıyor. Maskesi olmayanlara da stantta görev yapan arkadaşlarımız maske dağıtımı yapıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız; maskelerini düzgün taksınlar, sosyal mesafeye uysunlar, temizliğe dikkat etsinler. Dikkat ettiğimiz ve alınan tedbirlere riayet ettiğimiz takdirde, bu Covid-19 illetinin üstesinden geleceğiz inşallah” diye konuştu.
Salgın sürecinde vatandaşlara, taziye ziyaretleri, toplu yemek, düğün, nişan, sünnet gibi organizasyon ve etkinliklerden uzak durmaları yönünde tavsiyelerde de bulunan Vali Sonel, salgınla mücadelede herkesin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, 4 mevkiye takviye yapacak
Göztepe, 4 mevkiye takviye yapacak
Aydınspor tarihi Fenerbahçe galibiyetini 30’uncu yıl dönümünde andı
Aydınspor tarihi Fenerbahçe galibiyetini 30’uncu yıl dönümünde andı
Edirne'de sıcak hava nedeniyle suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı
Edirne'de sıcak hava nedeniyle suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı
10 yıllık sorun çözülüyor
10 yıllık sorun çözülüyor
Büyükşehir’den dopdolu Zafer Bayramı programı
Büyükşehir’den dopdolu Zafer Bayramı programı
Büyükşehir Belediyesi’nden minibüs esnafına hijyen kiti desteği
Büyükşehir Belediyesi’nden minibüs esnafına hijyen kiti desteği

Ordu Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:10
Sabah
05:42
Öğle
12:35
İkindi
16:19
Akşam
19:18
Yatsı
20:44

Ordu Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Katırcıoğlu Eczanesi
Altinordu
Koçyiğit Eczanesi
Altinordu
Ulus Eczanesi
Altinordu
Karamustafa Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Şifa Eczanesi (Gece Yarısına Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Sağlık Eczanesi
Golkoy
Bizim Eczanesi
Kabatas
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.