YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Vali Soytürk TBMM’de gurubu olan siyasi partileri ziyaret etti

Vali Soytürk TBMM’de gurubu olan siyasi partileri ziyaret etti

KİLİS HABERLERİ  | 30.05.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM)gurubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ile İYİ Parti İl Başkanlarını ziyaret ederek, bayramlaştıktan sonra pendami sürecinde yapılan çalışmaları anlattı.Vali Recep Soytürk, AK Parti İl Başkan Mehmet Murat Karataş ile AK Parti İl Yönetim kurulunu ziyaret ettiler.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM)gurubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ile İYİ Parti İl Başkanlarını ziyaret ederek, bayramlaştıktan sonra pendami sürecinde yapılan çalışmaları anlattı.
Vali Recep Soytürk, AK Parti İl Başkan Mehmet Murat Karataş ile AK Parti İl Yönetim kurulunu ziyaret ettiler. Daha sonra Vali Soytürk, CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker ile yönetim kurulu üyeleri, MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil ile İl yönetim kurulu üyeleri ve İYİ Parti Kilis İl Başkanı Ağa Gündoğmuş ile yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek geçmiş ramazan bayramını kutladı.
Vali Soytürk, Korona Virüs ile ilgili alınan tedbirler ve bu süreçte yapılanlar hakkında siyasi parti il temsilcilerine bilgi verdi. Dostane sohbet içerisinde geçen görüşmelerde Vali Soytürk’e Kilis’te yapılanlar ve bilgilendirme için teşekkür etiller.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
PARTNEREzgi Eyüboğlu: Çekmeseniz olmaz mı?Ezgi Eyüboğlu: Çekmeseniz olmaz mı?
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Menderes’te seccadeler dağıtıldı, cuma namazı kılındı

Menderes’te seccadeler dağıtıldı, cuma namazı kılındı

Yalova’da 2.5 ay sonra ilk cumada alanlar doldu taştı

Yalova’da 2.5 ay sonra ilk cumada alanlar doldu taştı

Gökçeada feribot seferleri her gün yapılacak

Gökçeada feribot seferleri her gün yapılacak

Korona virüsün tekstil sektörüne etkileri

Korona virüsün tekstil sektörüne etkileri

Kilis Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:08
Öğle
12:34
İkindi
16:24
Akşam
19:50
Yatsı
21:24

Kilis Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Hamdemirci Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Milletvekili Dülger’in 19 Mayıs Mesajı

Milletvekili Dülger’in 19 Mayıs Mesajı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İl Genel meclisi olağanüstü toplandı

İl Genel meclisi olağanüstü toplandı

Kilis’te korona virüsten ilk ölüm yaşandı

Kilis’te korona virüsten ilk ölüm yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.