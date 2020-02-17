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Vali Su, şehitler için okutulan mevlit programlarına katıldı

MERSİN HABERLERİ  | 17.02.2020 13:42 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Şırnak’ın İdil ilçesinde, 4 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Özel Harekat Polisi Veysi Kakı ile 40 gün önce Suriye’de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında teröristler tarafından yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç için okutulan mevlit programlarına katıldı.Osmaniye’de görev yapmakta iken terör olayları nedeniyle geçici görevle gittiği İdil’de operasyonda şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Veysi Kakı’nın şehadetinin yıl dönümü nedeniyle mevlit okutuldu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Şırnak’ın İdil ilçesinde, 4 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Özel Harekat Polisi Veysi Kakı ile 40 gün önce Suriye’de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında teröristler tarafından yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç için okutulan mevlit programlarına katıldı.
Osmaniye’de görev yapmakta iken terör olayları nedeniyle geçici görevle gittiği İdil’de operasyonda şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Veysi Kakı’nın şehadetinin yıl dönümü nedeniyle mevlit okutuldu. Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde okutulan mevlit programına, Vali Su’nun yanı sıra Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Müftüsü Şaban Kondi, protokol üyeleri, askeri, mülki, adli ve idari erkan temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Su’nun şehidin ailesiyle yakından ilgilendiği program, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunması ve şehidin ruhuna dua edilmesiyle sona erdi.
Mevlidin ardından Toroslar ilçesi Zeki Ayan Mahallesine geçen Vali Su, burada Suriye’de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında teröristler tarafından yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç’un ölümünün 40’ıncı günü dolayısıyla okutulan mevlit programına da katıldı.
Şehidin Zeki Ayan Mahallesinde yaşayan ailesiyle yakından ilgilenen Su, aile üyelerine bir kez daha sabır ve başsağlığı diledi.
Kalabalık bir vatandaş topluluğunun da katılımıyla ikindi namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programı, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç ile vatan için canlarını veren tüm şehitler için mevlit okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.

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