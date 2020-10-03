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Vali Su, TÜİOSB arazisinde inceleme yaptı

MERSİN HABERLERİ  | 03.10.2020 13:52 | Son Güncelleme

Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.

Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı. Su, toplantının ardından TÜİOSB arazisinde incelemelerde bulundu.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, TÜİOSB şantiye ofisinde düzenlenen toplantıya, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Abdulhamit İzol ile müteşebbis heyet üyeleri katıldı.
Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirilerek, gündem maddeleri görüşüldü.
Vali Su, toplantının ardından müteşebbis heyet üyeleri ile birlikte Tarsus ilçesi Kurbanlı mevkiinde bulunan TÜİOSB arazisinde incelemelerde bulunarak, yapılması planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
2019 yılı Aralık ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla temeli atılan ve 170 hektar üzerine kurulacak olan TÜİOSB’nin; Mersin’in ilk ve tek ihtisas organize sanayi bölgesi olarak istihdama büyük destek sunması ve kadın girişimciliğinde yeniliklere imza atarak bölgesel değişime öncülük etmesi hedefleniyor.

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