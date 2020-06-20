YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Vali Süleyman Elban, İl Pandemi Kuruluyla bir araya geldi

Vali Süleyman Elban, İl Pandemi Kuruluyla bir araya geldi

ADANA HABERLERİ  | 20.06.2020 12:24 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, normalleşme süreci kapsamında korona virüs salgınından korunmak amacıyla il genelinde alınan önlemleri görüşmek, son günlerde pozitif vaka sayısında görülen artışı değerlendirmek ve alınması gereken yeni tedbirleri belirlemek üzere İl Pandemi Kurulu’yla bir araya geldi.Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, İl Sağlık Müdürü Dr.

Adana Valisi Süleyman Elban, normalleşme süreci kapsamında korona virüs salgınından korunmak amacıyla il genelinde alınan önlemleri görüşmek, son günlerde pozitif vaka sayısında görülen artışı değerlendirmek ve alınması gereken yeni tedbirleri belirlemek üzere İl Pandemi Kurulu’yla bir araya geldi.
Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer ile ilgili yetkililerin katıldığı toplantıda Vali Elban’a pandemi sürecinde şimdiye kadar il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili brifing eşliğinde bilgiler verildi. Aldığı bilgiler doğrultusunda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, virüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren devlet tarafından yoğun bir mücadele verildiğini belirterek, “Adana’da gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen tüm kazanımların korunması ve ilimiz genelindeki son durumun daha da iyiye gitmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bizler bu yönde çalışırken vatandaşlarımızdan isteğimiz tedbirli olmaları ve “3 Altın Kural” olarak belirlenen fiziki mesafeyi koruma, maske kullanma ve el hijyenine önem göstererek kendilerini salgından azami ölçüde korumaya çalışmalarıdır. Biz de alacağımız önlemler ve yapacağımız çalışmalarla, ilimizdeki pozitif vaka sayısının düşmesini hatta yeni vakaların görülmemesini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Vali Süleyman Elban, salgının bir an evvel bitmesi ve hayatın normale dönmesi için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesinin önemli olduğunu dile getirdi.
Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını kurtarmak için pencereden atladı Canını kurtarmak için pencereden atladı
Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdiKozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Soma’ya yapılacak yatırımları görüştüler

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas’tan Babalar Günü mesajı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Adana Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:12
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:08
Yatsı
21:46

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Atalı Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Birlik Eczanesi
Seyhan
Evin Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.