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Vali Taşbilek şampiyon sporcuları ödüllendirdi

28.01.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, geçtiğimiz günlerde yapılan kayak ve atıcılık müsabakalarından madalya ve kupalarla dönen sporcuları kabul ederek ödüllendirdi.Valilik makamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Spor Şube Müdürü Selahattin Taş, antrenörler ve sporcuları kabul eden Vali Taşbilek, Gümüşhane’nin spor altyapısı güçlü bir şehir olduğunu söyledi.“Sizler bizim istikbalimiz ve geleceğimizsiniz”Bunda da emeği geçen Gençlik ve Spor teşkilatı ve antrenörlere teşekkür eden Vali Taşbilek, “Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ilimizin spor altyapısının gelişmesinde çok önemli katkı ve destekleri var.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, geçtiğimiz günlerde yapılan kayak ve atıcılık müsabakalarından madalya ve kupalarla dönen sporcuları kabul ederek ödüllendirdi.
Valilik makamında Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Spor Şube Müdürü Selahattin Taş, antrenörler ve sporcuları kabul eden Vali Taşbilek, Gümüşhane’nin spor altyapısı güçlü bir şehir olduğunu söyledi.

“Sizler bizim istikbalimiz ve geleceğimizsiniz”
Bunda da emeği geçen Gençlik ve Spor teşkilatı ve antrenörlere teşekkür eden Vali Taşbilek, “Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ilimizin spor altyapısının gelişmesinde çok önemli katkı ve destekleri var. Bu çocuklarımızın hepsi bizim istikbalimiz ve geleceğimiz. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha üst klasmanlarda, daha üst kürsülerde, uluslararası kürsülerde göreceğiz bu çocuklarımızın hepsini” dedi.

“Başarı yürüyen merdivenin tersinden gitmek gibidir”
Sporculara “Durmayacağız, daha çok çalışacağız” tavsiyesinde bulunan Vali Taşbilek, “Başarı yürüyen merdivenin tersinden gitmek gibidir. Habire koşturmak gerek yukarı çıkmak için. Bir anlık durmak seni olduğu gibi aşağıya getirir. Onun için aşağıdan yukarı devamlı koşmak zorundasın yukarıdan aşağıya inen merdivene. Başarıyla yetinmeyeceğiz, daha iyi yerlere gelmek için çok çalışacağız. Bunda bize düşen ne varsa her zaman sizin yanınızdayız. Tebrik ediyorum hepinizi” diye konuştu.

“Süleymaniye’de ilk kayak 2022’de”
Gümüşhane’nin Süleymaniye Kayak Merkezinin yapılmasıyla birlikte ilerleyen dönemde kayak sporunun merkezi ve ev sahibi bir kent olacağını ifade eden Vali Taşbilek, o konudaki çalışmaların devam ettiğini ve hedeflerinin 2022 yılı sonuna kadar Süleymaniye’de kayak yapılabilir hale gelmesini sağlamak olduğunu söyledi.

“Virüse dikkat edin”
Vali Taşbilek, sporculardan Covid-19 salgınına dikkat etmelerini de isteyerek, “Virüse dikkat etmeyi unutmayın. Bu ara sayılar artabilir. Okullar tatil oldu. Kayak tesislerinde, etrafta hareketlilik var. İnsanlar akrabalarına gidip geliyorlar. Sizler de dikkatli olun” şeklinde konuştu.
Programa Mersin’de yapılan atıcılık Türkiye şampiyonasında birinci, ikinci ve üçüncü, Erzincan’da yapılan kayak şampiyonasında üçüncülük elde eden sporcular katıldı.

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