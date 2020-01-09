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  4. Vali Toprak muhtarlarla buluştu, çalışmaları inceledi

Vali Toprak muhtarlarla buluştu, çalışmaları inceledi

KONYA HABERLERİ  | 09.01.2020 18:14 | Son Güncelleme

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Beyşehir ilçesinde düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Beyşehir Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen Vali Toprak’ın başkanlık ettiği Muhtarlar Buluşma İl Toplantısına Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da katıldı.

Vali Toprak muhtarlarla buluştu, çalışmaları inceledi

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Beyşehir ilçesinde düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Beyşehir Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen Vali Toprak’ın başkanlık ettiği Muhtarlar Buluşma İl Toplantısına Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da katıldı. Toplantıda konuşan Vali Toprak, Konya’nın ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek onların dile getirdikleri ve kendilerine aktardıkları sorun ve talepleri istişare etmek üzere Beyşehir’de bulunduklarına vurgu yaptı. Toplantıda, Beyşehir Gölü’nde balıkçılık faaliyetlerinde yaşanan sorunlar, muhtarlardan gelen gölet talepleri, hayvancılıkla ilgili sıkıntılar, genel asayiş konuları ve aktarılan birçok talep ve sorunlar ele alındı.
Konya Valisi Toprak, daha sonra Derebucak ilçesini de ziyaret etti. Toprak, Beyşehir-Derebucak yolunun 40. kilometresinde karayolları ekiplerinin kar temizleme ve yol açma çalışmalarını da inceleyerek, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toprak, karla mücadele çalışması yürüten ekiplere gayretleri ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Vali Toprak muhtarlarla buluştu, çalışmaları inceledi

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Merve Şahin Eczanesi
Karatay
Birlik Eczanesi
Selcuklu
Ertürk Eczanesi
Selcuklu
Nisan Eczanesi
Selcuklu
Özalkent Eczanesi
Selcuklu
Sancak Eczanesi
Selcuklu
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