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Vali Toraman’dan Üstünkaya’ya tebrik

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ’Yaşayan İnsan Hazinesi’ ödülüne layık görülen ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Kütahyalı çini sanatçısı Hamza Üstünkaya, Kütahya Valisi Ömer Toraman’a nezaket ziyaretinde bulundu.Üstünkaya’yı tebrik eden Vali Toraman, çini sanatçıları Sıtkı Olçar ve Mehmet Gürsoy’un ardından Kütahya’ya 3.

Vali Toraman’dan Üstünkaya’ya tebrik

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ’Yaşayan İnsan Hazinesi’ ödülüne layık görülen ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Kütahyalı çini sanatçısı Hamza Üstünkaya, Kütahya Valisi Ömer Toraman’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Üstünkaya’yı tebrik eden Vali Toraman, çini sanatçıları Sıtkı Olçar ve Mehmet Gürsoy’un ardından Kütahya’ya 3. kez UNESCO gururu yaşatan çini sanatçısı Hamza Üstünkaya’yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Üstünkaya, kabullerinden ve desteklerinden dolayı Vali Toraman’a teşekkür etti.

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