YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Vali, trafik denetiminde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı

Vali, trafik denetiminde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı

BAYBURT HABERLERİ  | 31.07.2020 09:03 | Son Güncelleme

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerine 24 saat esaslı devam eden emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerine 24 saat esaslı devam eden emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti. Trafik denetiminde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı.
Ziyaretlerine Bayburt - Erzurum kara yolu güzergahındaki trafik kontrol noktasından başlayan Vali Epcim, denetimlere ilişkin bilgi aldı. Noktada görevli ekipler ile trafik uygulamasına katılan vatandaşların bayramlarını tebrik eden Vali Epcim, kazalara karşı uyarılarda bulundu.
Her yıl farklı bir başlıkla trafik güvenliğine dikkat çeken İçişleri Bakanlığı’nın bu yılki kampanyası “Kemerin Ses Getirsin”e dikkat çeken Vali Epcim, emniyet kemeri kullanımının öneminden bahsetti.
Vali Epcim daha sonra Demirözü Jandarma Kontrol Noktasına geçti. Burada da yapılan denetimler hakkında bilgi alan Vali Epcim vatandaşlara trafik güvenliğine ilişkin broşür dağıttı. Trafik güvenliğine yönelik bir takım hatırlatmalarda bulunan Vali Epcim, vatandaşların bayramını tebrik etti.
Vali Cüneyt Epcim’e, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İlker Yurduseven ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güney eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladıÖğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayburt Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:09
Öğle
12:31
İkindi
16:24
Akşam
19:42
Yatsı
21:17

Bayburt Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

Büyük Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ali Nail Durmuş, Valilik Makamında resmi sözleşmesini imzaladı

Ali Nail Durmuş, Valilik Makamında resmi sözleşmesini imzaladı

PDR Türkiye birincisi Bayburt Üniversitesi’nden

PDR Türkiye birincisi Bayburt Üniversitesi’nden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.