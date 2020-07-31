Vali, trafik denetiminde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerine 24 saat esaslı devam eden emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti. Trafik denetiminde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı.

Ziyaretlerine Bayburt - Erzurum kara yolu güzergahındaki trafik kontrol noktasından başlayan Vali Epcim, denetimlere ilişkin bilgi aldı. Noktada görevli ekipler ile trafik uygulamasına katılan vatandaşların bayramlarını tebrik eden Vali Epcim, kazalara karşı uyarılarda bulundu.

Her yıl farklı bir başlıkla trafik güvenliğine dikkat çeken İçişleri Bakanlığı’nın bu yılki kampanyası “Kemerin Ses Getirsin”e dikkat çeken Vali Epcim, emniyet kemeri kullanımının öneminden bahsetti.

Vali Epcim daha sonra Demirözü Jandarma Kontrol Noktasına geçti. Burada da yapılan denetimler hakkında bilgi alan Vali Epcim vatandaşlara trafik güvenliğine ilişkin broşür dağıttı. Trafik güvenliğine yönelik bir takım hatırlatmalarda bulunan Vali Epcim, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Vali Cüneyt Epcim’e, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İlker Yurduseven ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güney eşlik etti.

