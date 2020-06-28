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Vali Tuncay Sonel, Çambaşı Yaylası’nda vatandaşla bir araya geldi

ORDU HABERLERİ  | 28.06.2020 19:43 | Son Güncelleme

Ordu Valisi Tuncay Sonel, önemli turizm destinasyonlarının yer aldığı Kabadüz ilçesinde gezi, inceleme ve ziyaretlerde bulundu.Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentin önemli turizm alanlarından olan Kabadüz ilçesinde bağlı Çambaşı Yaylası’na gitti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, önemli turizm destinasyonlarının yer aldığı Kabadüz ilçesinde gezi, inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentin önemli turizm alanlarından olan Kabadüz ilçesinde bağlı Çambaşı Yaylası’na gitti. Bünyesinde, 77 obası, sayısız çam ormanları ve eşsiz doğası ile Karadeniz Bölgesi’nin en önemli yaylaları arasındaki Çambaşı Yaylası’nda incelemelerde de bulunan Vali Tuncay Sonel, vatandaşlarla bir araya da geldi. Çambaşı Yaylası’nın merkezindeki çarşı alanını da dolaşarak, esnaflara teker teker ‘hayırlı işler’ temennisinde bulunan Vali Tuncay Sonel, hafta sonu dolayısı ile ailesi ile birlikte yaylada bulunan çocuklara çeşitli hediyeler vererek, onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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