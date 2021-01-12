YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Vali Türker Öksüz basınla bir araya geldi

Vali Türker Öksüz basınla bir araya geldi

12.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vali Türker Öksüz basınla bir araya geldi

Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi. Öksüz, kentte hayata geçirilen projelerle birlikte yatırımları değerlendirdi.
Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen değerlendirme toplantısında, başta valilik yatırımları olmak üzere belediye tarafından 2021 inşaat sezonunda hayata geçirilecek projeler masaya yatırıldı.
Gazetecilerin her türlü olumsuz şartlara kamuoyunu bilgilendirmek için önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Kars Valisi Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, “Bir yılı daha geride bıraktık. 2021 yılı inşallah 2020 yılının zorluklarının yaşanmadığı, olumsuzluklarını yaşamadığımız bir yıl olur. 2020 yılı afet tanımı içerisinde ne yer alıyorsa, onların geçekleştiği bir yıl oldu. maalesef hem dünya için, hem ülkemiz için, depremi yaşadık, seli yaşadık. Yangını yaşadık, en sonunda bu Covid denen salgını yaşıyoruz. Halen de bu salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgında maalesef bazı vatandaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Alınan tedbirler çok önemliydi. Halende çok önemli, bunu tekrar ifade edeyim. Bizler karantina tedbirlerinden tutun, filyasyon çalışmalarına kadar, işte işletmelerin, ticaret hanalerin denetimlerinden tutun, pozitif olan hastaların günlük kontrollerine kadar her türlü faaliyeti gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız, gerek filyasyon ekiplerimiz, gerek sağlık çalışanlarımız, gerek kolluk güçlerimizle, bütün kamu personeli, vefa destek gruplarıyla, salgın denetim merkezimizde yer alan tüm personelimizle bu mücadeleyi başından beri yürütüyoruz, yürütmeye devam ediyoruz. Allah’a hamdolsun geldiğimiz nokta oldukça iyi, 15 Ekim’e göre yaklaşık yüzde 80’den fazla vaka sayılarında azalma var. Bu bizlere için çok sevindirici ancak tedbirleri elden bırakmak yok, aynı şekilde tedbirlere uymalıyız. Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz” dedi.
Kars’ta çalışmalarının aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Vali, Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, “Çalışmalarımız devam ediyor. gerek valilik, gerekse belediye olarak, tabi ki iki görevin ayrı bir sorumluluğu var. Valilik olarak yürüttüğümüz projeler var. Belediye olarak hayata geçirdiğimiz projeler var. İnşallah 2021 yılında Kars’ı gerçekten yaşanılabilir şehirlerarasına sokacağız. Başta alt yapı olmak üzere kaldırım ve yol çalışmaları, katı atık depolama projesi, otogar yapımı, bunların yanında Kars Vadisi Projesi, Peynir Müzesi Projesi ve Tarihi hamamların restorasyon çalışmaları sürüyor. İnşallah kısa sürede Karslılara hak ettikleri hizmetleri vereceğiz” diye konuştu.
Vali Öksüz, toplantının ardından valilik çıkışında basın mensuplarıyla bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

Kars Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
05:53
Sabah
07:23
Öğle
12:21
İkindi
14:47
Akşam
17:08
Yatsı
18:33

Kars Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Sultan Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Kağızman’da 2, Digor’da 1 köy karantinaya alındı

Kağızman’da 2, Digor’da 1 köy karantinaya alındı

Sarıkamış’ta Bakanların katılımıyla 3 yıldızlı Iceberk Hotel hizmete girdi

Sarıkamış’ta Bakanların katılımıyla 3 yıldızlı Iceberk Hotel hizmete girdi

Kars’a 59 milyon 163 bin lira ödeme yapıldı

Kars’a 59 milyon 163 bin lira ödeme yapıldı

Sarıkamış’ta tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

Sarıkamış’ta tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

Başkan Çalkın’dan gazetecilere plaket

Başkan Çalkın’dan gazetecilere plaket

Kars’ta 1 köy karantinaya alındı

Kars’ta 1 köy karantinaya alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.