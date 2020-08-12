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Vali Tutulmaz Diş Hekimliği Fakültesini gezdi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.08.2020 13:15 | Son Güncelleme

Zonguldak Vali Mustafa Tutulmaz ve BEÜ Rektörü Prof.

Zonguldak Vali Mustafa Tutulmaz ve BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı Diş Hekimliği Fakültesi ile Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı Diş Hekimliği Fakültesini ve Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret ederek, fakülte ve merkez hakkında bilgi aldı.
11 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen ziyarette Dekan Vekili Prof. Dr. Emre Bodrumlu fakültenin akademik ve bilimsel faaliyetleri ile sağlık hizmetleri hakkında Vali Tutulmaz’a brifing verdi. Prof. Dr. Bodrumlu, Fakültede diş hekimi yetiştirmenin yanı sıra nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmetinin de sürdürüldüğü, bölge geneli başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok noktasından hastanın ağız ve diş sağlığında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini tercih ettiğini ifade etti. Üst düzey teknolojin en kaliteli malzeme ile birleştiği alanda, bizzat akademisyenler tarafından diş sağlığı hizmeti verdiklerini belirten Bodrumlu, diş ve çene cerrahisi, çocuk diş hekimi, ortodonti, protetik diş tedavisi, periodontoloji, endodonti alanlarında verilen hizmetlerde hasta haklarının da öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.
Brifingin ardından Vali Tutulmaz Rektör Prof. Dr. Çufalı ile fakültenin hizmet birimlerini ziyaret ederek, mevcut cihazlar ve hasta akışı hakkında bilgi aldı, hastalarla bir süre sohbet etti. Vali Tutulmaz, Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanlarına çalışmalarında başarılar diledi.

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