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Vali Ünlü, göreve başlamasının ardından ilk olarak şehit ailelerini ziyaret etti

GİRESUN HABERLERİ  | 19.06.2020 16:22 | Son Güncelleme

Giresun Valisi Enver Ünlü, göreve başlamasının ardınan ilk olarak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl ve Şehit Piyade Er Serkan Yılmaz’ın ailelerine ziyarette bulundu.Görevine başlayan Giresun Valisi Enver Ünlü, ilk olarak 4 Temmuz 2017 tarihinde Şırnak’ta bölücü terör örgütüne yapılan operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl’ün ailesini ziyaret etti.

Vali Ünlü, göreve başlamasının ardından ilk olarak şehit ailelerini ziyaret etti

Giresun Valisi Enver Ünlü, göreve başlamasının ardınan ilk olarak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl ve Şehit Piyade Er Serkan Yılmaz’ın ailelerine ziyarette bulundu.
Görevine başlayan Giresun Valisi Enver Ünlü, ilk olarak 4 Temmuz 2017 tarihinde Şırnak’ta bölücü terör örgütüne yapılan operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl’ün ailesini ziyaret etti. Vali Ünlü, şehidin ailesinin bir ihtiyacı olup olmadığını sordu ve aile ile bir süre sohbet ettikten sonra şehidin evinden ayrıldı.
Vali Ünlü, ikinci ziyaretini 26 Haziran 1997 tarihinde Tunceli’de bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Şehit Piyade Er Serkan Yılmaz’ın ailesine yaptı. Şehidin annesi Hatice Yılmaz’ın evini ziyaret eden Vali Ünlü, aile ile bir süre sohbet etti. Şehidin annesi Hatice Yılmaz, bu anlamlı ziyaretinden dolayı Vali Enver Ünlü’ye teşekkür etti.
Vali Enver Ünlü, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada “Giresun’da ilk ziyaretimizi mübarek Cuma gününde şehit ailelerimize yaptık. Elleri öpülesi Hatice Annemizin dualarına talip olduk. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

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