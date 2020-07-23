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Vali Ünlü’den Fiskobirlik’e tam not

GİRESUN HABERLERİ  | 23.07.2020 12:28 | Son Güncelleme

Giresun’da bir süre önce göreve başlayan Vali Enver Ünlü, Fiskobirlik entegre tesislerini ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Enver Ünlü Fiskobirlik’in üretim faaliyetlerini yakından inceledi.

Giresun’da bir süre önce göreve başlayan Vali Enver Ünlü, Fiskobirlik entegre tesislerini ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Enver Ünlü Fiskobirlik’in üretim faaliyetlerini yakından inceledi. Entegrede fındık işleme, kakaolu fındık kreması, fındık ezmesi ve çikolata üretim noktalarını ziyaret eden Vali Ünlü, Giresun ve ülke için Fiskobirlik’in önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.
Fiskobirlik’in marka gücüne dikkat çeken Vali Enver Ünlü, “Giresun’a böyle bir tesisin kazandırılması adına emeği geçen herkese teşekkür etmeliyiz. Fiskobirlik’in ürün gamını ve pazar ağını geliştirerek piyasada daha güçlü bir konuma gelmesi için her türlü desteğe hazırız. Fiskobirlik gibi üretici birlikleri her zaman desteklenmesi gerekmektedir. Ben de birlik ve kooperatif ürünlerini tüketmeye özen göstermekteyim” dedi.
İnternet üzerinden sürdürülen ticaret faaliyetlerinin önemini de vurgulayan Vali Ünlü, Fiskobirlik’in bu yöndeki çalışmaları hakkında da bilgiler aldı.

“Fiskobirlik kaliteden asla ödün vermez”
Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ise fındık denildiğinde akla ilk gelen kurumun Fiskobirlik olduğunu ifade ederek mevcut faaliyetler ve yeni yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Bayraktar, “Fiskobirlik olarak Giresun’daki yatırımlarımız kesintisiz devam etmektedir. Giresun 2. Organize sanayi bölgesinde mevcut entegre tesislerine ek olarak yapılacak yeni yatırımlarım planlarımız bulunmaktadır. Birlik ürünleri gıda güvenliği açısından en güvenilir ürünlerdir. Fiskobirlik markalı ürünlerde kalite ve lezzetten kesinlikle ödün vermemektedir. Fiskobirlik fındığa katma değer sağlayan bir kuruluştur. Üreticiden aldığı kabuklu fındığı nihai tüketim ürünü haline getirerek iç pazarın yanında 25 ülkeye ihracatta bulunmaktadır. Fiskobirlik fındıklı kakaolu, fındıklı krema, fındık ezmesi ve çikolata alanında 100 çeşit barkotlu ürünü bulunmaktadır” diye konuştu.

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