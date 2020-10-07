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Vali Varol, Doğubayazıtlı çocuklara uçurtma hediye etti

AĞRI HABERLERİ  | 07.10.2020 17:48 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi Dr.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Doğubayazıt Karakent ilk ve ortaokulunu ziyareti esnasında kendisinden uçurtma isteyen öğrencilere uçurtma hediye etti.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Karakent ilk ve ortaokulunu ziyaret eden Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, ziyaretinin ardından okulda bulunan öğrencilerle sohbet etti. Vali Varol, sohbet esnasında öğrencilere yönelttiği "Benden bir isteğiniz var mı?" sorusuna, öğrenciler "uçurtma" cevabını verince, Varol çocukların bu isteğini geri çevirmedi. Vali Dr. Osman Varol’un talimatları neticesinde kendilerine gönderilen hediye uçurtmalarını teslim alan Karakent ilk ve ortaokulu öğrencileri, Vali Varol’a gönderdikleri hediye için teşekkürlerini iletti. Hediye uçurtmalarını alan çocuklar daha sonra uçurtmalarını gökyüzüne doğru uçurdular.

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